في ستينيات القرن الماضي (1970) بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، اجتمع مجموعة من الشباب برئاسة موتسيري رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حاليا وبوني سيبوتسان، لتأسيس ناد سيصبح بعد 55 عاما بين كبار العالم في مونديال 2025.

صن داونز الجنوب أفريقي الذي توج بدوري أبطال أفريقيا لمرة واحدة في مسيرته وخسر نهائي الموسم الحالي، إلا أنه وضع اسمه بين 32 فريقا في كأس العالم للأندية، ويستهل مشواره في المسابقة في الواحدة صباح غدا الأربعاء 18 يونيو.

كانت بداية صن داونز بين الهبوط والصعود، حتى عام 1984، عندما قرر زولا ماهوبي شراء النادي، الأمر الذي وصفه الكاتب والتر دون لابورت في كتابه "The Legend Of Zola Mohabe And Mamelodi Sundown Story"، بـ "لديه محفظة لا تتوقف أبداً عن العطاء".

خلق ماهوبي مالك صن داونز، سياسة جديدة للفريق اعتمد على الإنفاق وشراء اللاعبين، وعين مديرا فنيا للفريق استلهم فلسفته من أندية كبرى مثل ميلا ويوفينتوس، وهو ستانلي تشابالالا.

استيلاء رئيس صن داونز على بنك

وفقا لكتاب والتر دون لابورت، تعرض ماهوبي للسجن بسبب قضية استيلاء كبرى على بنك ستاندرد، إذ أنه كان يأخذ سنتا يوميا من عملاء البنك ويضيفه لحسابه.

رغم ما نسب إلى ماهوبي، إلا أن سياسته كانت سبب في تسمية صن داونز "بافانا با ستايل"، بعدما اعتمد أسلوب لعبهم على بناء اللعب من الخلف والتمرير عبر المساحات الضيقة والتحكم في مجريات المباراة، حسبما ذكر موقع النادي الرسمي.

بداية عهد موتسيبي

في عام 2004، اشترى باتريس موتسيبي رئيس كاف، نادي صن دوانز، وخلال فترة توج الفريق بالعديد من البطولات، والسبب يعود إلى برنامج التطوير الذي أتبعه النادي وأعتمد تعاقد مع الأسطورة الهولندية يوهان نيسكينز، لاعب برشلونة السابق.

ووقع الثنائي عقدا حينها، لعمل المستشارين في شركة يوهان كمسؤولين عن أكاديمية صن داونز، وفقا لصحيفة "Soweltan Live".

