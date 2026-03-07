قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لتهديده طالبة بنشر صورها العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، وعضوية المستشار رامه سعد طبيخه والمستشار شريف عبد المنعم هجرس، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب.

بلاغ الطالبة

ترجع وقائع القضية رقم 36626 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم التكنولوجيا والمعلومات بتعرض طالبة للتهديد والتشهير بسمعتها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "أ.أ.ع"، طالبة مقيمة بمحافظة المنوفية، تقدمت ببلاغ ضد المتهم "أ.ح.ز"، عاطل مقيم بمنطقة الرمل، لتضررها من صفحة باسم المتهم على موقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود معرفة سابقة بينهما.

ابتزاز لإقامة علاقة غير مشروعة

وفقًا للبلاغ، أرسل المتهم عدة رسائل للمجني عليها تتضمن صورة شخصية لها وعبارات تهديد وابتزاز، طالبًا إقامة علاقة غير مشروعة مقابل عدم التشهير بها ونشر صور عارية خاصة بها.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الرمل ثان، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت الحكم بالسجن 5 سنوات.