متابعة - محمد القرش:

يلاقي بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكينا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - الليندي - أدامز.

خط الهجوم: ماثيوز - راينرز - ريبيرو.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي.

ملخص مباراة بيراميدز وصن داونز

بداية المباراة

عرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء لكن مرت من أمام أحمد عاطف قطة في الدقيقة 11.

فيستون ماييلي يسجل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 23

بطاقة صفراء لأحمد عاطف قطة في الدقيقة 26

سقوط الشناوي على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 32

سقوط الشيبي للإصابة في الدقيقة 35