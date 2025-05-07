مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

إنبي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تونس - الشباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

هداف الفريق.. ماذا حدث لحامل كرات واقعة "أوريجي" ضد برشلونة في دوري الأبطال؟

07:04 ص الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    برشلونة ضد ليفربول 2019
  • عرض 4 صورة
    حامل كرات مباراة ليفربول وبرشلونة 2019 (1)
  • عرض 4 صورة
    حامل كرات مباراة ليفربول وبرشلونة 2019 (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

سيظل يوم 7 مايو 2019 أحد أعظم الأيام في تاريخ ليفربول، حيث احتاج الريدز إلى معجزة ليتغلبوا على برشلونة في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بثلاثية دو رد وكان أداء الفريق الإنجليزي لا يبشر بالعودة، لكن ليفربول حقق عودةً تاريخية ليفوز 4-0 ويتأهل إلى النهائي.

وجاء هدفهم الرابع في تلك الليلة، الذي سجله ديفوك أوريجي، بعد ركلة ركنية سريعة نفذها ترينت ألكسندر أرنولد، حيث رصد المدافع لاعبي برشلونة في غير مواقعهم، ومرر كرة عرضية لزميله، الذي سجلها وسط غفلة من دفاعات البارسا.

ولكن الهدف ما كان ليُسجل لولا تألق جامع الكرات في ليفربول، أوكلي كانونير، إذ خرجت الكرة من الملعب، ومررها كانونير إلى ألكسندر أرنولد على الفور، مُتيحًا للظهير الأيمن وأوريجي مفاجأة لاعبي برشلونة.

أين هو حامل كرات مباراة ليفربول وبرشلونة الآن؟

بلغ الشاب سن الـ21 أول أمس الاثنين، حيث سجل هدفه الأول مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا بعد أشهر قليلة من تألقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وفي عام 2021، وقّع أول عقد إحترافي له مع النادي، وسجّل كانونير 30 هدفًا في 37 مباراة مع فرق الشباب في ليفربول بموسم 2021/22.

وبدأ كانونير موسم 2022-2023 بقوة، حيث سجل سبعة أهداف في أربع مباريات فقط في افتتاح حملة ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وأدى مستواه المميز إلى استدعائه لمنتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، وسجل هدفين في أول مباراتين له، وأبعدته الإصابات المتكررة عن الملاعب لفترات طويلة من الموسم، وأنهى الموسم برصيد 12 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق ليفربول للشباب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامل كرات ليفربول ليفروبل برشلونة دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد ليفربول 2019 دوري أبطال أوروبا 2019 أوريجي أوكلي كانونير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حلم الرابعة... الإنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

إعلان

إعلان