هداف الفريق.. ماذا حدث لحامل كرات واقعة "أوريجي" ضد برشلونة في دوري الأبطال؟

كتب - محمد القرش:

سيظل يوم 7 مايو 2019 أحد أعظم الأيام في تاريخ ليفربول، حيث احتاج الريدز إلى معجزة ليتغلبوا على برشلونة في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بثلاثية دو رد وكان أداء الفريق الإنجليزي لا يبشر بالعودة، لكن ليفربول حقق عودةً تاريخية ليفوز 4-0 ويتأهل إلى النهائي.

وجاء هدفهم الرابع في تلك الليلة، الذي سجله ديفوك أوريجي، بعد ركلة ركنية سريعة نفذها ترينت ألكسندر أرنولد، حيث رصد المدافع لاعبي برشلونة في غير مواقعهم، ومرر كرة عرضية لزميله، الذي سجلها وسط غفلة من دفاعات البارسا.

ولكن الهدف ما كان ليُسجل لولا تألق جامع الكرات في ليفربول، أوكلي كانونير، إذ خرجت الكرة من الملعب، ومررها كانونير إلى ألكسندر أرنولد على الفور، مُتيحًا للظهير الأيمن وأوريجي مفاجأة لاعبي برشلونة.

بلغ الشاب سن الـ21 أول أمس الاثنين، حيث سجل هدفه الأول مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا بعد أشهر قليلة من تألقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وفي عام 2021، وقّع أول عقد إحترافي له مع النادي، وسجّل كانونير 30 هدفًا في 37 مباراة مع فرق الشباب في ليفربول بموسم 2021/22.

وبدأ كانونير موسم 2022-2023 بقوة، حيث سجل سبعة أهداف في أربع مباريات فقط في افتتاح حملة ليفربول في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وأدى مستواه المميز إلى استدعائه لمنتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، وسجل هدفين في أول مباراتين له، وأبعدته الإصابات المتكررة عن الملاعب لفترات طويلة من الموسم، وأنهى الموسم برصيد 12 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق ليفربول للشباب.

Remember Oakley Cannonier, the ball boy involved in Alexander-Arnold’s ‘corner taken quickly’ against Barcelona?

This season he’s scored 20 goals in 18 appearances for @LFC U18’s 🔥 pic.twitter.com/KOhLRxKOYh

— COPA90 (@Copa90) March 23, 2022