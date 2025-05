كتبت-هند عواد:

علق المدافع البلجيكي المخضرم يان فيرتونخين لاعب أندرلخت، حذاءه بطريقة مؤثرة، بعد مسيرة طويلة شهدت اللعب لأندية مثل أياكس الهولندي وتوتنهام وبنفيكا.

واختار يان فيرتونخين أن يكون تعليق حذاءه عن طريق ابنته الصغرى، وخلال اللقاء الوداعي بين أندرلخت وكلوب بروج، وسط تصفيق الجماهير وتحية اللاعبين، كانت ابنته تقف على خط التماس وترفع لوحة التبديل لإعلان نهاية مسيرة والدها.

In Jan Vertonghen's final home game before retirement, the 38-year-old's daughter held up the substitution board as he left the field to a standing ovation 🥹



A wonderful touch 💜pic.twitter.com/7YwXxRKxQb