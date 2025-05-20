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ابنته كتبت نهاية مسيرته.. وداع مؤثر للبلجيكي المخضرم يان فيرتونخين (فيديو)

07:52 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

علق المدافع البلجيكي المخضرم يان فيرتونخين لاعب أندرلخت، حذاءه بطريقة مؤثرة، بعد مسيرة طويلة شهدت اللعب لأندية مثل أياكس الهولندي وتوتنهام وبنفيكا.

واختار يان فيرتونخين أن يكون تعليق حذاءه عن طريق ابنته الصغرى، وخلال اللقاء الوداعي بين أندرلخت وكلوب بروج، وسط تصفيق الجماهير وتحية اللاعبين، كانت ابنته تقف على خط التماس وترفع لوحة التبديل لإعلان نهاية مسيرة والدها.

وتقدم يان فيرتونخين إلى خط التماس، حيث احتضن ابنته وسط تحية من اللاعبين والجماهير، ثم جلس على مقاعد البدلاء وهو يبكي.

وبدأ يان فيرتونخين مسيرته مع أياكس، وفي 2012 انتقل إلى توتنهام وخاض مع الفريق ما يقرب من 300 مباراة، قبل الانتقال إلى بنفيكا في 2020، وبعد موسمين مع البرتغالي قرر العودة إلى بلاده عن طريق أندرلخت.

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يان فيرتونخين أندرلخت أياكس الهولندي توتنهام بنفيكا
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