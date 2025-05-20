كتبت-هند عواد:

علق المدافع البلجيكي المخضرم يان فيرتونخين لاعب أندرلخت، حذاءه بطريقة مؤثرة، بعد مسيرة طويلة شهدت اللعب لأندية مثل أياكس الهولندي وتوتنهام وبنفيكا.

واختار يان فيرتونخين أن يكون تعليق حذاءه عن طريق ابنته الصغرى، وخلال اللقاء الوداعي بين أندرلخت وكلوب بروج، وسط تصفيق الجماهير وتحية اللاعبين، كانت ابنته تقف على خط التماس وترفع لوحة التبديل لإعلان نهاية مسيرة والدها.

In Jan Vertonghen's final home game before retirement, the 38-year-old's daughter held up the substitution board as he left the field to a standing ovation 🥹



A wonderful touch 💜pic.twitter.com/7YwXxRKxQb — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 19, 2025

وتقدم يان فيرتونخين إلى خط التماس، حيث احتضن ابنته وسط تحية من اللاعبين والجماهير، ثم جلس على مقاعد البدلاء وهو يبكي.

وبدأ يان فيرتونخين مسيرته مع أياكس، وفي 2012 انتقل إلى توتنهام وخاض مع الفريق ما يقرب من 300 مباراة، قبل الانتقال إلى بنفيكا في 2020، وبعد موسمين مع البرتغالي قرر العودة إلى بلاده عن طريق أندرلخت.

اقرأ أيضًا:

في عيد ميلاده.. 8 معلومات وأرقام عن رامي ربيعة نجم الأهلي