الحظ يحرم فابيان شار لاعب نيوكاسل يونايتد من تسجيل هدف تاريخي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

كاد أن يسجل المحترف السويسري بصفوف نيوكاسل الإنجليزي فابيان شار هدفًا من منتصف الملعب أمام ليستر سيتي، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان نيوكاسل متقدمًا بالفعل بهدف دون مقابل سجله اللاعب جاكوب ميرفي في الدقيقة الثانية.

ولاحظ فابيان شار خروج حارس مرمى ليستر سيتي فقرر محاولة التسجيل من منتصف الملعب وسدد كرة قوية، لكنها لم تُحالفها الحظ وارتطمت بالعارضة، لتذهب الكرة إلى جاكوب ميرفي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 11.

ومع استمرار هذه النتيجة، سيرفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير مهددًا بالهبوط.

ميرفي يواصل التألق ويضيف الهدف الثاني لنيوكاسل ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/uuLUQan9wm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2025

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