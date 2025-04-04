لكل قصة نهاية.. كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

كتبت-هند عواد:

أعلن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن الفريق بعد رحلة استمرت نحو 10 أعوام.

وكتب دي بروين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عزيزي مانشستر، برؤية هذا، ربما تدرك إلى أين يتجه، لذا سأدخل في الموضوع مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه ستكون أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي، ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. لقد حلّ ذلك اليوم - وأنتم تستحقون أن تسمعوه مني أولًا".

وأضاف: "كرة القدم قادتني إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة. أسعى وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي. هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس... منحوني كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء، سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع".

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وواصل: "أنا وسوري وروما وماسون وميشيل ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا. ستبقى كلمة "مانشستر" محفورة في جوازات سفر أبنائنا - والأهم من ذلك، في قلوبنا جميعًا. سيبقى هذا منزلنا دائمًا. لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والطاقم الفني و زملائنا وأصدقائنا وعائلتنا على هذه الرحلة التي استمرت عشر سنوات".

واختتم دي بروين: "لكل قصة نهاية. لكن هذا بالتأكيد كان الفصل الأفضل. لنستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معًا، مع حبي".

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