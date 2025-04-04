مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

تونس

- -
19:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

أنجولا

- -
19:00

كوت ديفوار

الدوري الفرنسي

نيس

- -
20:45

نانت

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
20:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

لكل قصة نهاية.. كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

01:58 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    اللاعب دي بروين
  • عرض 11 صورة
    دي بروين لاعب بلجيكا
  • عرض 11 صورة
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
  • عرض 11 صورة
    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    كيفين دي بروين وهالاند
  • عرض 11 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 11 صورة
    دي بروين
  • عرض 11 صورة
    دي بروين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن الفريق بعد رحلة استمرت نحو 10 أعوام.

وكتب دي بروين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عزيزي مانشستر، برؤية هذا، ربما تدرك إلى أين يتجه، لذا سأدخل في الموضوع مباشرةً وأعلمكم جميعًا أن هذه ستكون أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي، ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. لقد حلّ ذلك اليوم - وأنتم تستحقون أن تسمعوه مني أولًا".

وأضاف: "كرة القدم قادتني إليكم جميعًا - وإلى هذه المدينة. أسعى وراء حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي. هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس... منحوني كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء، سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع".

وواصل: "أنا وسوري وروما وماسون وميشيل ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا. ستبقى كلمة "مانشستر" محفورة في جوازات سفر أبنائنا - والأهم من ذلك، في قلوبنا جميعًا. سيبقى هذا منزلنا دائمًا. لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والطاقم الفني و زملائنا وأصدقائنا وعائلتنا على هذه الرحلة التي استمرت عشر سنوات".

واختتم دي بروين: "لكل قصة نهاية. لكن هذا بالتأكيد كان الفصل الأفضل. لنستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معًا، مع حبي".

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش يتحدث عن مواجهة اليونايتد وهزائم مانشستر سيتي

مصطفى ضد عبد المنعم.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيفين دي بروين دي بروين مانشستر سيتي رحيل كيفين دي بروين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

4 ضحايا في حادث انهيار عقار بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في ملابساته