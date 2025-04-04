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"قد ينافس النني".. خطوة جديدة من كريستيانو رونالدو في إنجلترا

12:51 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
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    كريستيانو رونالدو من داخل طائرته الخاصة_Easy-Resize.com
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (1)
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

كشف الإنجليزي أندرو تاونسند لاعب تشيلسي السابق، مفاجأة بشأن عزم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، على شراء أحد أندية الدرجة الرابعة في بريطانيا فور اعتزاله.

وقال أندرو في تصريحات عبر صحيفة"the mirror": "نادي ريكسهام قد يكون الاختيار الأول لرونالدو الذي يطمح في شراء أحد الأندية البريطانية في خطة استثمارية جديدة يسعى لها".

وأضاف: "رونالدو سيدخل عالم امتلاك الأندية، وسينجح مثل نجاحه في مجال الفنادق والعديد من المشاريع التجارية التي بدأها بالفعل وذاع صيتها حول العالم".

هذا يعني أن نادي رونالدو قد ينافس نادي محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال السابق، الذي أعلن في وقت سابق تدشين ناد جديد يحمل اسمه في مقاطعة "إسكس"، لاكتشاف اللاعبين الموهوبين من قطاع الشباب.

وكشف النني، في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لأرسنال، انه سيكون فريقا للانضمام إلى أحد درجات الدوريات في إنجلترا.

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كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو يقرر شراء نادي محمد النني النني
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