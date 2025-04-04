مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات المحلية والقارية اليوم الأربعاء.

ويلاقي الهلال نظيره النصر في الجولة 26 من دوري روشن السعودي، بينما يواجه نيس منافسه نانت في الأسبوع 28 من الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت - 8:45 مساء - beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد إسبانيول - 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد أودينيزي - 8:45 مساء

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين

جامبيا ضد الصومال - 4 عصرا - beIN SPORTS 6

أنجولا ضد كوت ديفوار - 7 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

تونس ضد السنغال - 7 مساء - beIN SPORTS 6

إفريقيا الوسطى ضد مالي - 9 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 8:30 مساء - بتوقيت أبوظبي - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود ضد التعاون - 03:30 عصرا - بتوقيت أبوظبي - SSC EXTRA 1 HD

العروبة ضد الأخدود -4.45 عصرا - بتوقيت أبوظبي - SSC EXTRA 2 HD

الهلال ضد النصر - 8 مساء - بتوقيت أبوظبي - SSC 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

دبا الحصن ضد خورفكان - 03:50 مساء - بتوقيت أبوظبي - AD Sports

الوحدة ضد النصر - 06:30 مساء - بتوقيت أبوظبي - AD Sports