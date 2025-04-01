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صنداونز يحسم ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الترجي

03:37 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    صندوانز والترجي
  • عرض 3 صورة
    صندوانز والترجي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق صندوانو الجنوب أفريقي بهدف نظيف على ضييفه الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل بيتر شالولايل هدف صندوانز بالدقيقة 54 بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها الشباك.

من المقرر أن يستضيف فريق الترجي نظيره صندوانز عند التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في دور الإياب.

وكان صندوانز قد تأهل إلى دور ربع النهائي كوصيف لمجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الجيش الملكي المغربي الذي تأهل كمتصدر.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الترجي كمتصدر لمجموعته برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف.

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الترجي التونسي صنداونز الجنوب أفريقيا دوري أبطال أفريقيا صن داونز ضد الترجي
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