"لا يمكن اللعب في ليبيا".. كاف يرفض ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني

كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني، في بيان رسمي، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب الهلال السوداني بشأن لعب مباراة الأهلي على ملعب بنينا ببنغازي.

وقال بيان الهلال: "جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفضه طلب الهلال باعتماد ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ملعباً افتراضياً لمباراة الرد ضد النادي الأهلي المصري، وأشار "كاف" إلى أن الرفض تم بناء على توصية لجنة البث التلفزيوني، لافتقار الناقل التلفزيوني الليبي لمطلوبات البث والمحددة بوجود سيارة نقل تلفزيوني OB مع توفر عدد "12" كاميرا ذات مواصفات خاصة وغرفة لتقنية الفار مجهزة بجميع أجهزة الاعادة والتدقيق، باعتبارها متطلبات مهمة لمرحلة الدور الاقصائي بالبطولة".

وأضافت البيان: "علماً بأن نادي الهلال أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التلفزيون الليبي، وقد تعددت المحاولات لاثناء "كاف" عن قراره وذلك بسعي المجلس لتوفير متطلبات البث خاصة وأن القرار أشار إلى أن الناقل التلفزيوني الليبي لا تتوفر لديه المطلوبات التي ذكرها في خطاب الرفض".

واختتم بيان الهلال السوداني: "ونسبة لضيق الفترة الزمنية المتاحة لتحديد الملاعب، طالبنا الاتحاد القاري باعتماد ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني ملعباً افتراضياً للقاء بعد أن تم تحديده من قبل المجلس لجاهزيته، لتفادي انقضاء المهلة المقدمة من قبل لجنة مسابقات "كاف"، تجدر الإشارة إلى أن قرار الكاف ركز على أن الناقل التلفزيوني الليبي لا تتوفر لديه متطلبات النقل الخاصة بالمرحلة الإقصائية، وبالتالي ووفقاً للاتحاد الإفريقي لا يمكن اللعب في ليبيا".

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