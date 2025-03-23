كتب - يوسف محمد:

يواجه منتخب إسبانيا اليوم نظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب إسبانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ديان هويسن، مينجويزا، كوكوريلا، لو نورماند.

خط الوسط: فابين رويز، داني أولمو، زوبميندي.

خط الهجوم: لامين يامال، أوريزابال ونيكو ويليامز.

وجاء تشكيل هولندا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيربورجين.

خط الدفاع: فان دايك، ماتسن، فان هيكي وجيرتويدا.

خط الوسط: فريمبونج، فرانك دي يونج وريندرز.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت، كودي جاكبو وديباي.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.