إيران تدرس عدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

كتب : محمد عبد السلام

07:08 م 12/03/2026
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منتخب ايران 3_9
  • عرض 3 صورة
    منتخب إيران

صرح أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، أن منتخب إيران قد لا يشارك في بطولة كأس العالم 2026، حال عدم توفير ضمانات كافية لأمن بعثة الفريق خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

إيران تربط المشاركة في كأس العالم بضمان الأمن

أوضح أحمد دونيامالي في تصريحات لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم مرهونة بضمان سلامة الفريق، مؤكدًا أن غياب هذه الضمانات قد يدفع إيران لعدم خوض منافسات البطولة.

وقال الوزير الإيراني: "إذا لم يتم ضمان أمن فريقنا، فلن يشارك منتخب بلادنا في كأس العالم".

وأضاف: "لقد فرضت الحكومة الأمريكية علينا حربين في الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل ما ارتكبته من أعمال، وفي ظل هذه الظروف، لا توجد لدينا إمكانية لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "فرضت أمريكا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر، لذا، إذا لم يتم ضمان أمننا، فلن نتمكن من المشاركة في كأس العالم".

تفاصيل كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المكسيك وكندا، بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، وذلك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

مجموعة إيران في كأس العالم 2026

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة بالبطولة، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب نيوزيلندا، ثم يلتقي منتخب بلجيكا، قبل أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة.

تصريحات سابقة حول انسحاب إيران

وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد لمح في أكثر من مناسبة إلى احتمال انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس العالم.

كما أشار أحمد دونيامالي خلال الساعات الأخيرة إلى تزايد فرص عدم مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال.

في المقابل، أكد هدايت مامباني، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات سابقة، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية منع منتخب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 انسحاب منتخب إيران من كأس العالم تصريحات وزير الرياضة الإيراني عن كأس العالم

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

