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لم يواسي نونيز.. إثارة جدل حول صلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي

07:13 ص السبت 15 مارس 2025
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (2)
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    حسرة صلاح على ضياع ركلة ترجيح نونيز
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (3)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
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    محمد صلاح يبكي بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
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    محمد صلاح باكيا بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
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    محمد صلاح أمام باريس
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كتب - محمد القرش:

أثار رد فعل نجم ليفربول، محمد صلاح، تجاه داروين نونيز بعد إهدار الأوروجوياني ركلة جزاء في هزيمة الريدز بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن صلاح هو الوحيد الذي لم يواسي داروين نونيز بعد إهدار ركلة الجزاء الثانية ضد العملاق الباريسي.

وبدا المحترف المصري محبطًا بسبب فشل زميله في الفريق، حيث وقف وحيدًا على خط منتصف الملعب بينما كان زملاؤه يواسون نونيز.

وكان الأوروجوياني أحد لاعبين اثنين من ليفربول تصدى لتسديداتهما من مسافة 12 ياردة من قبل الحارس الإيطالي، جيجي دوناروما، في هزيمتهم في دور الستة عشر على ملعب أنفيلد.

وبعدما تأكد وداعهم لدوري أبطال أوروبا، ظهرت علامات الحزن على محمد صلاح، إذ لم يستطع حبس دموعه التي تساقطت على ملعب أنفيلد.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، بينما استطاع العملاق الباريسي تعويض فارق الهدف في لقاء الإياب، ومع استمرار التعادل في الوقت الأصلي والإضافي تم اللجوء لركلات الترجيح التي انتهت 4-1.

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محمد صلاح صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان نونيز
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