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جوزيه جوميز: "وضع الفتح لا يزال صعبا في الدوري"

10:56 ص الجمعة 14 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 9 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك
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كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، عن ابتعاد فريقه عن المراكز الأخيرة في دوري روشن.

وفاز الفتح على الرائد، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الـ25 من الدوري السعودي، ليصل الفريق إلى النقطة 22 في المركز الخامس عشر.

وقال جوميز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "حققنا الأهم أمام الرائد بالحصول على نقاط المباراة كاملة، ورهاني كان على فارجاس باللعب في مركز يناسبه نتج عنه هدفين والتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث".

واختتم جوميز: "من الجيد أن يأتي التوقف الدولي وأنت متقدم عن مراكز الخطر عكس ما كان عليه التوقف الماضي، علينا أن نعزز الثقة في فريقنا ونعمل على تطوير الأداء، ونشدد للاعبين أن الوضع لا يزال صعب في الدوري".

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جوزيه جوميز الفتح السعودي الدوري السعودي
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