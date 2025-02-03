انتقام جماعي.. 10 صور توثق إهانة لاعبو آرسنال لـ هالاند

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الأجواء الرياضية في مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي التي أقيمت مساء الأحد، العديد من الأجواء المثيرة والتي كان بطلها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند رغم خسارة فريقه بخماسية.

حيث شهدت المباراة عزم لاعبو آرسنال على الرد بقوة على التحديات التي فرضها هالاند في مباريات سابقة ليكون بمثابة "انتقام جماعي" من مهاجم السيتي.

سنستعرض في هذه الصور اللحظات الأكثر إثارة في المباراة التي توثق انتقام لاعبي آرسنال من هالاند بطريقة مثيرة.

كيف استفز لاعبي آرسنال هالاند ؟

البداية المثيرة كانت في الدقيقة التاسعة من المباراة، عندما احتفل جابرييل ماجاليس، مدافع آرسنال، بالهدف الأول بطريقة استفزازية تجاه إيرلينج هالاند.

بينما كان يركض بجانب هالاند، أطلق جابرييل صرخة احتفالية في وجهه قبل أن يتجه للاحتفال مع زملائه.

هذا التصرف كان ردًا من جابرييل على ما فعله هالاند في لقاء الدور الأول الذي انتهى بالتعادل 2-2، عندما سجل هدفًا قاتلًا لمانشستر سيتي، بينما قام هالاند بإلقاء الكرة على رأس جابرييل بعد التقاطها من داخل المرمى احتفالًا بالهدف.

الواقعة الثانية كانت عندما قام هالاند بدهس حذاء جابرييل من الخلف، مما أسفر عن سقوط المدافع البرازيلي على الأرض.

وطلب جابرييل من مهاجم السيتي أن يُحضر له حذاءه، لكن هالاند تجاهل يده عندما مدها ليعونه على النهوض.

أما في اللقطة الثالثة، فقد كان هالاند يواصل استفزاز جابرييل، حيث أشار إلى شعار الدوري الإنجليزي الممتاز على قميصه، في إشارة إلى تتويجه بالبطولة مرتين، بينما لم يحقق آرسنال اللقب منذ 21 عامًا.

اللقطة الرابعة والأخيرة بدأت عندما اشتبك هالاند لفظيًا مع لاعب آرسنال الشاب، مايلز لويس سكيلي، قائلاً له "مَن أنت؟".

في المقابل، كان رد اللاعب الشاب في غاية الذكاء، حيث احتفل بعد هدف آرسنال الثالث بطريقة "اليوجا" الشهيرة التي كان هالاند نفسه يعبر بها عن فرحته بالأهداف، ليكون هذا الرد بمثابة استفزاز ضد هالاند في قلب المباراة.