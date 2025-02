"طائرة خاصة لنقله ونهائي أمام أرسنال".. حكاية تشجيع عمر الشريف لنادي هال سيتي الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

قبل 62 عاما وبالتحديد في باريس عام 1963، جمعت صداقة وثيقة بين الممثل المصري عمر الشريف والسير توم كورتيناي، تسببت في أن يصبح الشريف أحد أشهر مشجعي نادي هال سيتي الإنجليزي، الفريق الذي احترف فيه مصري وامتلكه مصري آخر وشجعه مصري شهير.

التقى السير توم كورتيناي بعمر الشريف، أثناء تصوير فيلم "دكتور زيفاجو" وأصبحا أصدقاء مقربين، وكانا يقيما في نفس الشقة، وأثناء جلوسهما كانا يتابعا الأخبار الرياضية، فأخبره عن نادي هال سيتي الذي يشجعه، ومن بعدها انتقل حب وشغف تشجيع النادي الإنجليزي للممثل المصري.

وقال السير توم كورتيناي في تصريحات نقلها موقع "The STANDARD": "لقد مررت بالكثير من التقلبات أثناء فترة تشجيعي للنادي، وكانت أول مباراة لي مع هال سيتي بعد الحرب مباشرة في دوري الدرجة الثالثة الشمالي. كنت أحب دائمًا الذهاب لمشاهدة مباريات النادي. كنت أهتم بوالدتي حقًا، لكن هذه كانت الرياضة التي كانت مشتركة بيني وبين والدي. لم أكن جيدًا - عندما كنت شابًا صغيرًا كنت مستعدًا لبذل أي شيء لأكون جيدًا فيها. حتى أنني نجحت في إقناع عمر الشريف بدعم النادي".

وكان عمر الشريف يرفض الذهاب إلى أكسفورد ولا كامبريدج للحصول على شهادات فخرية، إلا أنه في عام 2010 حصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة هال، وقال في حديثه لصحيفة "ديلي ميل": "كنت أحلم بالمجيء إلى هنا منذ عام 1966، عندما قابلت صديقي توم كورتيناي وتقاسمنا شقة، لقد أتيت لأعشق هذا الفريق. لم أكن لأذهب إلى أي مدينة أخرى للحصول على شهادة جامعية، لا أكسفورد ولا كامبريدج".



وواصل: "لقد أتيت إلى هنا بسبب هال سيتي وأنا أحبه وكانت فرصة للقدوم إلى هنا. في يوم السبت بعد الظهر، إذا كنت في الصحراء ولم أتمكن من الوصول إلى جهاز التلفزيون، كنت أتصل بالنادي وأقول: "هل يمكنك إخباري بالنتيجة، من فضلك؟".

ولم تكن علاقة عمر الشريف بنادي هال سيتي، تتوقف عند تشجيعه، إذ أنه كان صديقا لمالك النادي، المصري عاصم علام، حتى أنه استأجر له طائرة خاصة لنقله إلى الجامعة لحضور الدكتوراه الفخرية، وفقا لموقع "Hull Live".

وفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2014، التقى نادي هال سيتي بنظيره أرسنال، على ملعب "ويمبلي"، ولبى عمر الشريف دعوة إدارة النادي بحضور المباراة، وفي تلك التوقيت كان أحمد المحمدي لاعبا في صفوف الفريق، لكنه خسر المباراة بنتيجة 3-2.

وبعد عام واحد، تلقى الشارع المصري خبرا حزينا، بوفاة عمر الشريف، ونعى الحساب الرسمي لنادي هال سيتي الممثل المصري، وكتب: "حزنوا لسماع نبأ وفاة مشجع هال سيتي عمر الشريف".

IN MEMORY: The Club was saddened to hear of the passing of @HullCity fan Omar Sharif last week pic.twitter.com/TZPSEt6GgU