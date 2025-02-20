إيقاف لاعب سلة 25 مباراة بسبب الترامادول.. ما القصة؟

كتب- محمد عبد الهادي:

قررت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) إيقاف بوبي بورتيس جونيور لاعب نادي ميلووكي باكس، لمدة 25 مباراة دون أجر، وذلك بعد تأكيد استخدامه لمادة الترامادول المحظورة.

ووفقا للوكالة الدولية للاختبارات (آي.تي.إيه) يعد الترامادول أحد الأدوية المسكنة للألم من المواد الأفيونية الاصطناعية المدرجة ضمن المواد المحظورة، ورغم أنه يُستخدم لتخفيف الألم، إلا أنه يمكن أن يُحسن الأداء البدني.

وفي بيان له، أبدى بورتيس أسفه الشديد وقال إنه كان يعاني من إصابة في المرفق وقد حصل على دواء معتمد من الرابطة لتخفيف الألم والالتهابات، إلا أنه ارتكب خطأ بتناول دواء مضاد للالتهابات لم يكن مسموحًا به.

وأكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الخطأ الذي وقع وأعرب عن أسفه للجميع، بما في ذلك إدارة باكس، وزملائه، ومدربيه، وعائلته، والجماهير، كما أشار إلى أنه سيفتقد المشاركة مع الفريق خلال فترة الإيقاف.

من جانبه، أكد جون هورست، مدير فريق باكس، أن الفريق سيقبل العقوبة ولكنه أعرب عن دعمه الكامل لبورتيس، قائلاً: "سنتعامل مع هذه الفترة كفرصة للنمو والتطور، ونثق أن بورتيس سيعود أقوى، هو جزء لا يتجزأ من الفريق ومجتمع ميلووكي، ونحن متحمسون لعودته".