بقيادة هاري كين.. بايرن ميونخ يفوز على آينتراخت فرانكفورت في الدوري

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بنزيما ضد فريقه السابق.. تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

نجح بايرن ميونخ في الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كلا من: ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 16، هاري كين في الدقيقة 20 و 68.

وسجل أهداف آينتراخت فرانكفورت كلا من: جوناثان بوركاردت في الدقيقة 77، أرنود كاليمويندو في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ نقاطه إلى 60 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 31 نقطة ليحتل المركز السابع.