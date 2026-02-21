مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

07:44 م 21/02/2026
حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبيرنلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، قبل أن ينجح زيان فليمنج لاعب بيرنلي في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+3.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيلي ويسلي فوفانا بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل، رفع تشيلسي نقاطه إلى 45 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما رفع بيرنلي نقاطه إلى 19 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير في الدوري.

تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مباراة تشيلسي وبيرنلي الدوري الغنجليزي

أخبار

المزيد

