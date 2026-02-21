تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

بقيادة هاري كين.. بايرن ميونخ يفوز على آينتراخت فرانكفورت في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي وبيرنلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، قبل أن ينجح زيان فليمنج لاعب بيرنلي في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+3.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيلي ويسلي فوفانا بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل، رفع تشيلسي نقاطه إلى 45 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما رفع بيرنلي نقاطه إلى 19 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير في الدوري.