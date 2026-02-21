مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

ألفارو أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمية لمواجهة أوساسونا في الدوري

كتب - محمد عبد السلام:

06:44 م 21/02/2026
    فريق ريال مدريد
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (2)
    خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد (1)

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أوساسونا ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقام على المباراة على ملعب السادار معقل أوساسونا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: داني كارباخال - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل أوساسونا المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

