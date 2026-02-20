مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

"بسبب قضايا مالية".. محكمة أرجنتينية تمنع رئيس اتحاد كرة القدم من السفر

كتب : نهي خورشيد

05:40 م 20/02/2026 تعديل في 21/02/2026
    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

أصدرت محكمة أرجنتينية قراراً يمنع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من مغادرة البلاد، وفتح تحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي واختلاس أموال الضمان الاجتماعي.

ووفقاً لما نشرته الصحف الأرجنتينية فأن هذا القرار جاء بعد شكوى قدمتها مصلحة الضرائب الأرجنتينية، التي تشتبه في تورط تابيا في الاحتفاظ غير القانوني بمساهمات التقاعد الخاصة باللاعبين والموظفين بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب المستحقة على الاتحاد خلال نفس الفترة.

كما شمل قرار المحكمة حظر السفر على أمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين في الاتحاد، مع استدعاء توفيجينو للمثول أمام المحكمة في السادس من شهر مارس المقبل.

وأشارت التقارير إلى هذه الأحداث تعود إلى توتر العلاقات بين تابيا والذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2017 وبين حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالية المتطرفة، التي تدعم تحويل الأندية الأرجنتينية من جمعيات تقليدية للأعضاء إلى شركات رياضية مفتوحة للاستثمار الأجنبي.

رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

