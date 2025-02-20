لامين يامال يتحدث عن.. الانتقال إلى ريال مدريد.. مقارنته بميسي.. ونصيحة رافينيا

كتبت-هند عواد:

تحدث الإسبان لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن احتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال لامين يامال صاحب الـ17 عاما في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هل أذهب إلى مدريد؟ مستحيل، أشعر بالراحة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، عند الحديث عن النجوم أو غير النجوم، فإن الأمر في النهاية يتعلق باللعب، وإظهار ما أنت عليه، لا يتوجب عليك أن تشعر بأنك نجم أو متفوق أو أدنى، ليس ضروريا، الأمر المهم هو أن تشعر بالراحة، وأن تلعب من أجل الفريق وأن يحصل زملائك في الفريق على المساعدة، هذا يكفي".

وأضافت: "أحاول أن أكون نفسي، من الواضح أن ميسي، وأنا أقول هذا دائمًا، هو أفضل لاعب في التاريخ ومقارنتك به تعني أنك تفعل الأشياء بشكل جيد، لكنني أحاول أن أكون نفسي. أحاول أن أبذل قصارى جهدي وأعطي كل ما لدي من أجل هذا القميص".

واختتم تصريحاته: "من يقدم لي النصيحة؟ رافينيا، أنا أتحدث معه دائمًا، إنه يتحدث معي دائمًا قبل المباريات، وبعد المباريات، وبعد التدريب، أعتقد أنه من بين المحاربين القدامى، لأنه في النهاية الآخرون هم في نفس عمري أو أكبر مني بعامين، هو الشخص الذي أتحدث معه أكثر والشخص الذي لدي معه أفضل علاقة".

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