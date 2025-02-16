بعد هاتريك مرموش.. كم عدد المصريين الذين سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

حرص نجوم مانشستر سيتي على الاحتفاء بالمهاجم المصري، عمر مرموش، بعد تسجيله هاتريك في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وفي تصريحات صحفية بعد المباراة قال إيديرسون: "مرموش لاعب جيد للغاية، سريع ويستطيع الإنهاء بشكل جيد، ولقد ساعدته في هدف اليوم (قدم له تمريرة حاسمة)".

ونشر قائد مانشستر سيتي، جوندوجان، صورة تجمعه مع مرموش وعلق: "كان هذا هو الأداء الذي كنا نبحث عنه في الأسابيع الأخيرة، يوم سبت ممتاز لنا".

This was the performance we were looking for in recent weeks 🔥 Awesome Saturday afternoon for us @ManCity! 🙏🏼 Congrats @OmarMarmoush ⚽️⚽️⚽️ What a game from you! #Cmoncity 🩵 pic.twitter.com/hINKjn81XN — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 15, 2025

وأضاف: "تهانينا إلى عمر مرموش، يا لها من مباراة رائعة منك، هيا مانشستر سيتي".

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "مرموش كان مميزا ومتألقًا في الدوري الألماني، هو لاعب بإمكانيات رائعة، ويتمتع أيضا بسرعة كبيرة وقدرة على التمركز الجيد".

وأوضح: "عمر لديه الجودة والسرعة ويغتنم الفرص ويتمركز بطريقة جيدة في المواقف المهمة، وحصل على الفرص في السابق ولم يترجمها إلى أهداف ولكن اليوم اغتنمها".

واختتم فيل فودين الاحتفاء بالمهاجم المصري، حيث نشر صورة احتفاله مع عمر، وعلق: "مبروك يا زميلي"، مع إشارة لحساب عمر مرموش".