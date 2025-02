كتب - محمد القرش:

حرص نجوم مانشستر سيتي على الاحتفاء بالمهاجم المصري، عمر مرموش، بعد تسجيله هاتريك في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وفي تصريحات صحفية بعد المباراة قال إيديرسون: "مرموش لاعب جيد للغاية، سريع ويستطيع الإنهاء بشكل جيد، ولقد ساعدته في هدف اليوم (قدم له تمريرة حاسمة)".

ونشر قائد مانشستر سيتي، جوندوجان، صورة تجمعه مع مرموش وعلق: "كان هذا هو الأداء الذي كنا نبحث عنه في الأسابيع الأخيرة، يوم سبت ممتاز لنا".

This was the performance we were looking for in recent weeks 🔥 Awesome Saturday afternoon for us @ManCity! 🙏🏼

Congrats @OmarMarmoush ⚽️⚽️⚽️ What a game from you! #Cmoncity 🩵 pic.twitter.com/hINKjn81XN

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 15, 2025