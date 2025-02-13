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"أعطوه ما يريد".. رد فعل جيمي كاراجير على هدف محمد صلاح في إيفرتون (فيديو)

10:17 ص الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
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    جيمي كاراجر
  • عرض 9 صورة
    ارني سلوت ومحمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

احتفل جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، بهدف المحترف المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري الإنجليزي.

واحتفل جيمي كاراجير في الاستديو التحليلي لقناة "CBS Sport" التليفزيونية، وقال: "أعطوه ما يريد".

ويعتبر رد فعل جيمي كاراجير غير طبيعي، إذ أنه معروف بانتقاداته المتكررة لمحمد صلاح، بسبب تصريحاته بشأن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتسببت انتقادات جيمي كاراجير المتكرر لمحمد صلاح، في خروج الأخير عن صمته، ووجه رسالة إليه عبر "إكس"، وقال: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

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محمد صلاح ليفربول ليفربول وإيفرتون جيمي كاراجير
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