"أعطوه ما يريد".. رد فعل جيمي كاراجير على هدف محمد صلاح في إيفرتون (فيديو)

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الأفضل في المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح ضد إيفرتون؟

كتبت-هند عواد:

احتفل جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، بهدف المحترف المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري الإنجليزي.

واحتفل جيمي كاراجير في الاستديو التحليلي لقناة "CBS Sport" التليفزيونية، وقال: "أعطوه ما يريد".

"Give him what he wants!"@Carrra23's reaction to @MoSalah scoring Liverpool's second goal was as you'd expect 😂 pic.twitter.com/d4KRI4904R — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 12, 2025

ويعتبر رد فعل جيمي كاراجير غير طبيعي، إذ أنه معروف بانتقاداته المتكررة لمحمد صلاح، بسبب تصريحاته بشأن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتسببت انتقادات جيمي كاراجير المتكرر لمحمد صلاح، في خروج الأخير عن صمته، ووجه رسالة إليه عبر "إكس"، وقال: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

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