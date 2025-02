"أعطوه ما يريد".. رد فعل جيمي كاراجير على هدف محمد صلاح في إيفرتون (فيديو)

كتبت-هند عواد:

احتفل جيمي كاراجير لاعب ليفربول السابق، بهدف المحترف المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري الإنجليزي.

واحتفل جيمي كاراجير في الاستديو التحليلي لقناة "CBS Sport" التليفزيونية، وقال: "أعطوه ما يريد".

"Give him what he wants!"@Carrra23's reaction to @MoSalah scoring Liverpool's second goal was as you'd expect 😂 pic.twitter.com/d4KRI4904R