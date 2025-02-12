كتب - محمد القرش:

تم الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عامه الـ40 منذ سبع أيام فقط، بعد أعوام كثيرة من تسجيل الأهداف وصناعة التاريخ مع الأندية التي لعب لها.

وبعد يومين فقط من الوصول إلى سن الأربعين سجل رونالدو هدفا في مباراة النصر والفيحاء، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلا في تاريخ الدوري السعودي "روشن".

عصام الحضري يتفوق على رونالدو

والمفاجأة هنا أن الذي يتصدر القائمة ويتفوق على رونالدو هو حارس مرمى، المصري عصام الحضري أسطورة الحراسة في قارة أفريقيا.

وسجل عصام الحضري هدفا مع نادي التعاون في مباراة الاتفاق، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري السعودي بموسم 2017/18.

وأصبح الحارس المصري أكبر اللاعبين سنا تسجيلا في الدوري السعودي بعمر 44 عاما و10 أشهر و25 يوما، وأول حارس يسجل هدفا منذ مبروك زايد حارس اتحاد جدة ضد الرائد بموسم 2010/2011.

وجاء اللاعب السابق لنادي أهلي جدة، حسين عبد الغني، في المركز الثاني عندما سجل هدفا في عمر 41 عاما و9 أشهر و18 يوما.