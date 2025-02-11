كتب - محمد القرش:

يصبح ثنائي فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي، تيبو كورتوا وكيفن دي بروين، حديث العالم قبل كل مواجهة تجمع بين الناديين في دوري أبطال أوروبا.

ويكمن السر في قصة الخيانة التي ارتكبتها، كارولين لينين، الصديقة السابقة لدي بروين مع كورتوا قبل العديد من السنوات.

لماذا خانت صديقة كيفين دي بروين السابقة زوجها مع تيبو كورتوا؟

قبل 11 عاما وتحديدا في عام 2014، تفاجأ العالم باعترافات كارولين التي أكدت على خيانتها للاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا مع حارس مرمى ريال مدريد.

وقالت كارولين في حديثها لمجلة "ستوري" البلجيكية: "لقد خانني كيفن، لم أقل أي شيء لشهور لأنني لم أستطع، حيث قال والدا كيفن إنهما سيتخذان إجراءات قانونية إذا حكيت قصتي، كنت تحت ضغط ولم أستطع الاتصال بكيفن".

وأضافت: "في صيف عام 2012، أخبرني كيفن أنه كان على علاقة غرامية مع صديقتي القديمة، لذلك أعطيته الاختيار، هي أو أنا، كنت مستعدة لمنحه فرصة أخرى، لكن علاقتنا لم تعد كما كانت بعد ذلك".

وأوضحت: "ذهبت بعد ذلك إلى مدريد وهناك عرض عليّ تيبو ما لم أحصل عليه خلال علاقة دامت ثلاث سنوات مع كيفن".

وواصلت: "مع تيبو، كان بإمكاني التحدث عن أي شيء وكل شيء، حتى أنه أعد لي وجبة لذيذة، لم يفعل كيفن ذلك من أجلي أبدًا".

واختتمت: "لقد خدعني كيفن وفكرت لماذا لا أفعل ذلك أيضًا".

ما سبب أزمة دي بروين وكورتوا؟

وقال حينها المتحدث باسم الاتحاد البلجيكي، ستيفان فان لوك، عبر مجلة "ستوري": "نحن لا ننكر وجود مشاكل خاصة بين تيبو كورتوا وكيفين دي بروين".

وأوضح: "لكنني تحدثت مع كليهما وأكدا أن هذه القضية قد أُغلقت بالنسبة لهمان لقد انتهيا من الشجار، تحدث الرجلان مرة أخرى مع بعضهما البعض وحتى أنهما تبادلا النكات مرة أخرى".

أين كارولين لينين الآن؟

ووفقا لموقع "tribuna" فإن كل شيء يسير على ما يرام في حياة كارولين الآن، وفقًا لحسابها على إنستجرام، لديها زوج وطفل.

وأما بالنسبة لمسيرتها المهنية، تعمل لينين كمسؤولة عن الموارد البشرية والاتصالات في بلجيكا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الإنجليزي نظيره العملاق الإسباني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب "بلاي أوف" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.