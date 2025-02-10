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أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

12:47 ص الإثنين 10 فبراير 2025

برشلونة

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز على إشبيلية برباعية مقابل هدف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان - إسبانيا.

وسجل أهداف برشلونة كلا من: ليفاندوفيسكي في الدقيقة 7، ثم أحرز الهدف الثاني فيرمين لوبيز في الدقيقة 46، وأضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 55، واختتم التهديف إريك جارسيا في الدقيقة 89.

وسجل هدف إشبيلية الوحيد اللاعب روبن فارجاس في الدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة رقم 28 ليتوقف عند المركز 13.

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