خطاب مصري إلى الفيفا بشأن أنشطة المثلية في لقاء مصر وإيران بكأس العالم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن فيه رفضه إقامة أي فعاليات أو مظاهر ترتبط بدعم المثلية الجنسية خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران، المقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم.

وأوضح الاتحاد في خطابه الموجه إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، أن معلومات متداولة أشارت إلى نية اللجنة المنظمة للقاء تنفيذ أنشطة مرتبطة بهذا الشأن، مؤكدًا عدم موافقته على تنفيذها خلال المباراة، باعتبارها قد تثير حساسية ثقافية ودينية لدى الجماهير القادمة من البلدين المشاركين.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه أن موقفه يستند إلى مبادئ فيفا الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي، والتي تشدد على ضرورة الحياد وعدم توظيف البطولات في قضايا ذات طابع سياسي أو اجتماعي قد تثير خلافًا بين الجماهير. كما استند إلى لوائح الفعاليات وقانون فيفا التأديبي، اللذين ينصان على أهمية الحفاظ على بيئة تنافسية آمنة وخالية من التوتر.

وأكد الاتحاد المصري حرصه على أن تظل المباراة مناسبة رياضية خالصة، تركز على المنافسة داخل الملعب، داعيًا فيفا إلى عدم إدراج أي فعاليات أو عروض مرتبطة بهذا النوع من الأنشطة داخل الاستاد يوم المباراة، حفاظًا على أجواء هادئة تراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والدينية للجماهير الحاضرة.