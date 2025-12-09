مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 5
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

0 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

خطاب مصري إلى الفيفا بشأن أنشطة المثلية في لقاء مصر وإيران بكأس العالم

كتب : محمد القرش

08:08 م 09/12/2025
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن فيه رفضه إقامة أي فعاليات أو مظاهر ترتبط بدعم المثلية الجنسية خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران، المقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم.

وأوضح الاتحاد في خطابه الموجه إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، أن معلومات متداولة أشارت إلى نية اللجنة المنظمة للقاء تنفيذ أنشطة مرتبطة بهذا الشأن، مؤكدًا عدم موافقته على تنفيذها خلال المباراة، باعتبارها قد تثير حساسية ثقافية ودينية لدى الجماهير القادمة من البلدين المشاركين.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه أن موقفه يستند إلى مبادئ فيفا الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي، والتي تشدد على ضرورة الحياد وعدم توظيف البطولات في قضايا ذات طابع سياسي أو اجتماعي قد تثير خلافًا بين الجماهير. كما استند إلى لوائح الفعاليات وقانون فيفا التأديبي، اللذين ينصان على أهمية الحفاظ على بيئة تنافسية آمنة وخالية من التوتر.

وأكد الاتحاد المصري حرصه على أن تظل المباراة مناسبة رياضية خالصة، تركز على المنافسة داخل الملعب، داعيًا فيفا إلى عدم إدراج أي فعاليات أو عروض مرتبطة بهذا النوع من الأنشطة داخل الاستاد يوم المباراة، حفاظًا على أجواء هادئة تراعي اختلاف الخلفيات الثقافية والدينية للجماهير الحاضرة.

منتخب مصر منتخب إيران كأس العالم أزمة مباراة مصر وإيران دعم المثلية

