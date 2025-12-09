سخر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي، من أزمة أرني سلوت المدير الفني لليفربول مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي.

وسبق لمحمد صلاح اللعب في الدوري الإيطالي، ضمن صفوف فيورنتينا وروما، حتى رحل بشكل نهائي في 2017 وانتقل إلى ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي، على منصة التغريدات "إكس"، وكتب: "دائمًا في الكالتشيو أساطيرنا تأخذ التقدير، مو صلاح مر من هنا".

دائمًا في الكالتشيو أساطيرنا تأخذ التقدير 😉



مو صلاح مر من هنا 🇪🇬 💫#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/F92V2b8bL5 — الدوري الايطالي (@SerieA_AR) December 9, 2025

ماذا حدث؟

نشبت أزمة بين محمد صلاح وأرني سلوت مدرب الفريق، بعد تصريحات الدولي المصري عقب استبعاده من التشكيل الأساسي لثلاث مواجهات متتاليات.

وقال محمد صلاح عقب مباراة ليدز يونايتد السابقة: "لا أصدق ذلك، لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر مضحك، لم أصدقه، إنها نتيجة مخيبة للآمال لنا كفريق، لقد استقبلنا أهدافًا سخيفة، لم أستطع مساعدة زملائي لأنني كنت على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "لم أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء 90 دقيقة! هذه المرة الثالثة لي على التوالي على دكة البدلاء، ربما الأولى في مسيرتي، أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرون ذلك على مر السنين، خاصة الموسم الماضي، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، أشعر وكأن النادي يلقي اللوم عليً، هذا ما أشعر به".

وقرر أرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية



"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح



