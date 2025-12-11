إعلان

سيناتور أمريكي: حان الوقت لإنهاء نظام مادورو الإرهابي في فنزويلا

كتب : محمود الطوخي

10:04 ص 11/12/2025

ليندسي جراهام

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الخميس، إن الوقت حان لإنهاء نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الإرهابي" وتحرير شعبه من الطغيان.

وأكد جراهام، تأييده الشديد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصادرة ناقلة النفط قبالة سواحل فنزويلا، مشيرا إلى أنها كانت تستخدم لنقل نفط فنزويلا وإيران الخاضع للعقوبات.

وكان خفر السواحل والبحرية الأمريكية، استولت مساء أمس الأربعاء، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا.

وقال الرئيس ترامب، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط الذي تنقله السفينة الأضخم على الإطلاق، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "أشياء أخرى ستحدث قريبا".

