حالة الطقس.. أمطار متوسطة ورعدية على القاهرة واستمرار نشاط الرياح

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ظهر اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث رصدت الهيئة عند الساعة الواحدة ظهراً تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الغزارة في بعض الفترات.

وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق تعرضت لبرق ورعد تزامناً مع ذروة السحب الركامية، فيما استمرت السحب الممطرة بالتأثير على مناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة بعدد من المناطق، وهو ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت الهيئة متابعة الحالة الجوية أولاً بأول وتحذير المواطنين من التقلبات الجوية السريعة خلال الساعات المقبلة.

