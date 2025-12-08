لتلاعبهم في رخص البناء.. إحالة موظفين بوحدة قروية بأشمون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية التلاعب في مستندات رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون. وجاء هذا القرار استنادًا إلى مذكرة مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمركز عن تعديل المختصين عدد الأدوار العلوية بالرخصة بالمخالفة للاشتراطات القانونية، وفقدان الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع المرخص، بالإضافة إلى التلاعب في الرسوم المستحقة، بما يمثل إضرارًا بالمال العام ومخالفة صريحة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بوجود أي مسؤول فاسد داخل منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار سياسة المحافظة القائمة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق المواطنين.