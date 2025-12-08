إعلان

لتلاعبهم في رخص البناء.. إحالة موظفين بوحدة قروية بأشمون للنيابة

كتب : أحمد الباهي

02:53 م 08/12/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية التلاعب في مستندات رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون. وجاء هذا القرار استنادًا إلى مذكرة مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمركز عن تعديل المختصين عدد الأدوار العلوية بالرخصة بالمخالفة للاشتراطات القانونية، وفقدان الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع المرخص، بالإضافة إلى التلاعب في الرسوم المستحقة، بما يمثل إضرارًا بالمال العام ومخالفة صريحة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بوجود أي مسؤول فاسد داخل منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار سياسة المحافظة القائمة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون رخص البناء إحالة موظفين للنيابة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق