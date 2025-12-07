10 صور ترصد مران منتخب مصر قبل مواجهة الأردن في كأس العرب
كتب : محمد الميموني
واصل منتخب مصر تدريباته الجماعية اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن في كأس العرب 2025.
ويواجه منتخب مصر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب.
وتعادل منتخب مصر في المباراتين الماضيتين إيجابيا بنتيجة 1-1 ضد منتخبي الكويت والإمارات.
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، وبفارق 4 نقاط عن الأردن المتصدر.