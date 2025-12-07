إعلان

10 صور ترصد مران منتخب مصر قبل مواجهة الأردن في كأس العرب

كتب : محمد الميموني

09:53 م 07/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية ومروان حمدي
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (6)
  • عرض 9 صورة
    علي لطفي
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (7)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (4)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (5)
  • عرض 9 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل منتخب مصر تدريباته الجماعية اليوم الأحد، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن في كأس العرب 2025.


ويواجه منتخب مصر نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب.


وتعادل منتخب مصر في المباراتين الماضيتين إيجابيا بنتيجة 1-1 ضد منتخبي الكويت والإمارات.


ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، وبفارق 4 نقاط عن الأردن المتصدر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران منتخب مصر مواجهة الأردن كأس العرب تدريباته الجماعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان