15 صور ترصد لحظة طرد سيف الجزيري خلال مباراة تونس وقطر بكأس العرب

أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وبهذه النتيجة رفع منتخب تونس ريده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس العرب، فيما استمر منتخب تونس في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وشهدت مباراة تونس وقطر سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، البطاقة الحمراء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي على لاعب قطر أكرم عفيف، ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية، ثم تلقى البطاقة الحمراء.

وعلى الرغم من فوز منتخب تونس اليوم، إلا أنه فقد فرصة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها، بين فلسطين وسوريا بالتعادل السلبي، ليضمن الثنائي الصعود للدور المقبل.

ويشارك المنتخب التونسي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: منتخب قطر، فلسطين وسوريا".

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

