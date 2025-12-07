إعلان

"شكوك حول استبعاده".. ليفربول يدعم أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح

كتب : محمد القرش

09:30 م 07/12/2025
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
كشفت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول أرني سلوت يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة النادي، بعد التصريحات النارية التي أدلى بها محمد صلاح مؤخرا، والتي أثارت جدلا واسعا حول مستقبله مع الفريق.

وذكر موقع "talksport" أن هناك شكوك كبيرة حول سفر صلاح مع ليفربول في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان يوم الثلاثاء، أو في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون، قبل توجهه مباشرة للانضمام إلى منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

صلاح عبّر عن شعوره بأنه "تعرض للخيانة" بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال آخر 3 مواجهات لليفربول، فيما يرى مجلس إدارة النادي أن سلوت يجب أن يتمتع بالحرية في اتخاذ القرارات التكتيكية، وأن يتعامل اللاعبون مع هذه القرارات بمهنية.

وخلال مسيرته مع ليفربول، فاز صلاح بـ9 ألقاب، من بينها لقبان في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتوج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، مسجلا 188 هدفا في 301 مباراة.

