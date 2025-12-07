5 صور لظهور وسام أبو علي مع ابنة ميشيل يانكون في مباراة مصر والإمارات

"الهلال السعودي مهتم به".. صحفي بريطاني يكشف تطورًا محتملاً بمستقبل محمد

"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم ميسي في ليلة تاريخية لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي؟

حرص الفلسطيني وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي الحالي والاهلي السابق، على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل أمس السبت، لمتابعة مباراة مصر والإمارات في كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمام الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب بقطر.

وشارك أبو علي مجموعة من الصور له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خلال تواجده في مدرجات ملعب لوسيل لمتابعة اللقاء، بجانب أليسا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي السابق ميشيل يانكون.

ويغيب أبو علي عن قائمة المنتخب الفلسطيني المشارك في البطولة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية مع كولومبوس كرو.

وفي سياق متصل يقدم منتخب فلسطين مستويات قوية في النسخة الحالية من كأس العرب، حيث يحتل صدارة ترتيب مجموعته، المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء المقبل 9 ديسمبر الجاري ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، في ختام مباريات الفراعنة في دور المجموعات بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني



حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس



