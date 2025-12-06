إعلان

"يبدو أن أحدهم لا يريدني".. تعليق صادم من صلاح بعد جلوسه احتياطيا للمرة الثالثة

كتب : محمد القرش

11:32 م 06/12/2025
تحدث محمد صلاح عن علاقته بأرني سلوت مدرب ليفربول، بعدما قرر وضع المصري على دكة بدلاء الريدز للمرة الثالثة على التوالي في مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق صادم من صلاح بعد جلوسه احتياطيا للمرة الثالثة

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "TV2" النرويجي: "لقد قلت مرارا إن علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت، لا أعرف السبب، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي، أنا لا أقبل الوضع".

وتعادل ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد إيجابيا بنتيجة 3-3، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي 2025/26.

