تعليق صادم من صلاح بعد جلوسه احتياطيا للمرة الثالثة

تحدث محمد صلاح عن علاقته بأرني سلوت مدرب ليفربول، بعدما قرر وضع المصري على دكة بدلاء الريدز للمرة الثالثة على التوالي في مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "TV2" النرويجي: "لقد قلت مرارا إن علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت، لا أعرف السبب، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي، أنا لا أقبل الوضع".

وتعادل ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد إيجابيا بنتيجة 3-3، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي 2025/26.

