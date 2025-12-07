"الهلال السعودي مهتم به".. صحفي بريطاني يكشف تطورًا محتملاً بمستقبل محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني أمام الإمارات، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر وقع في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، ببطولة كأس العرب، حيث تعادل مع الإمارات بهدف لمثله أمس السبت وهى النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة المنتخب الوطني في الجولة الأولى أمام الكويت.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 2 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما نجح منتخب الإمارات في حصد النقطة الأولى له في البطولة ليصعد للمركز الثالث بالمجموعة.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، 4 منتخبات وهم: "مصر، الأردن، الكويت والإمارات".

ويحتل المنتخب الأردني صدارة ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب، برصيد 6 نقاط، جمعهم من مباراتين، مما جعله يضمن الصعود للدور المقبل للبطولة بشكل رسمي.

وبات منتخب مصر في حاجة لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب الأردن، لضمان الصعود بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، دون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات المقبلة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع أداء منتخب مصر في مباراة الإمارات بالأمس والتعادل بهدف لمثله.

