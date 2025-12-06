"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره ليدز يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز ثلاثية فريق ليفربول في اللقاء كل من، هوجو اكتيكي في الدقيقة 48 والدقيقة 50، بالإضافة إلى دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز ثلاثية فريق ليدز يونايتد في المباراة، كل من كالفرت لوين في الدقيقة 73، أنتون ستاتش في الدقيقة 75، قبل أن يحرز أو تاناكا الهدف الثالث في الدقيقة 6+90.

وشهدت مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، غياب محمد صلاح عن التشكيل، حيث اكتفى بمتابعة المباراة من على مقاعد البدلاء، بعد عدم الاستعانة به من قبل المدير الفني أرني سلوت.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول، رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما رفع فريق ليدز يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني

حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس