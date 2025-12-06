جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

صلاح يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن جلوسه على دكة بدلاء ليفربول

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بمباراة جمعت بين منتخب مصر ونظيره المنتخب الإماراتي، على ملعب "لوسيل" بقطر.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الفراعنة أمام الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وفي المجموعة ذاتها، كان منتخب الأردن، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الكويت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت.

ويحتل منتخب الأردن صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل من البطولة.

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

1- الأردن، 6 نقاط، مباراتين

2- مصر، نقطتين، مباراتين

3- الإمارات، نقطة وحيدة، مباراتين

4- الكويت، نقطة وحيدة، مباراتين

