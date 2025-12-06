شهد تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

وعلق أرني سلوت مدرب ليفربول على جلوس صلاح بديلا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا، فنحن نعلم أنه لاعب رائع، لكن يقع على عاتقي اختيار التشكيلة التي أعتقد أننا بحاجة إليها اليوم، ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".

وعما إذا كان دومينيك سوبوسلاي يُوفر استقرارا دفاعيا أكبر على الجهة اليمنى، أضاف: "الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل بالفريق الذي نواجهه أيضا، في آخر مبارياتهم التي شاهدتها، صعّبوا الأمور على سيتي في الشوط الثاني، ورأيت الأمر نفسه ضد تشيلسي".

واختتم المدرب الهولندي: "نحاول التكيف قدر استطاعتنا مع قوتهم ونأمل أن نتمكن من إلحاق الضرر بهم".