إعلان

"لم يكن قرارا سهلا".. سلوت يعلق على جلوس صلاح بديلا في لقاء ليفربول وليدز

كتب : محمد القرش

07:29 م 06/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (10)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

وعلق أرني سلوت مدرب ليفربول على جلوس صلاح بديلا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا، فنحن نعلم أنه لاعب رائع، لكن يقع على عاتقي اختيار التشكيلة التي أعتقد أننا بحاجة إليها اليوم، ولهذا السبب اتخذت هذا القرار".

وعما إذا كان دومينيك سوبوسلاي يُوفر استقرارا دفاعيا أكبر على الجهة اليمنى، أضاف: "الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل بالفريق الذي نواجهه أيضا، في آخر مبارياتهم التي شاهدتها، صعّبوا الأمور على سيتي في الشوط الثاني، ورأيت الأمر نفسه ضد تشيلسي".

واختتم المدرب الهولندي: "نحاول التكيف قدر استطاعتنا مع قوتهم ونأمل أن نتمكن من إلحاق الضرر بهم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سلوت ليفربول صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول وليدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة