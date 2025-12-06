ملخص مباراة مصر والإمارات في بطولة كأس العرب

"طلب من والدته الحضور".. صلاح يجيب: هل ستكون مباراته الأخيرة مع ليفربول

تعادل منتخب مصر مع نظيره الإماراتي إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025.

وتقدم كايو لوكاس للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 60 بعد تمريرة من نيكولاس خيمينيز، قبل أن يسجل مروان حمدي هدف التعادل من رأسية متقنة بالدقيقة 85.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" - مروان حمدي - إسلام عيسى.

لحظة بلحظة منتخب مصر ضد الإمارات

بداية المباراة

رأسية من لاعب منتخب مصر لكن تمر أعلى مرمى الإمارات في الدقيقة 4

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

خطأ لصالح الإمارات بعد تدخل من أكرم توفيق في الدقيقة 16

رأسية من رجب نبيل لكن خارج الملعب في الدقيقة 24

محمد بسام يتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 32

رأسية خطيرة على منتخب الإمارات عن طريق ياسين مرعي في الدقيقة 40

بطاقة صفراء لإسلام عيسى في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

هجمات متتالية لمنتخب الإمارات على مصر والدقيقة 51

مشاركة ميدو جابر بدلا من مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 52

هجمات متتالية من منتخب مصر على مرمى الإمارات لكن دون فائدة، والدقيقة 58

كايو يسجل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 59

مشاركة أفشة وكريم العراقي بدلا من محمد النني وعمرو السولية في الدقيقة 68

هجمات متتالية للمنتخب الإماراتي والدقيقة 78

تسديدة من محمد مجدي أفشة لكن بعيده عن مرمى الإمارات في الدقيقة 80

مشاركة حسام حسن بدلا من يحيى زكريا في الدقيقة 82

مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 85

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

ميدو جابر يسجل هدف ثاني لمنتخب مصر، لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 90+4

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.