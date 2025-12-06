إعلان

الجزائر تضرب البحرين بخماسية في كأس العرب

كتب : محمد القرش

05:41 م 06/12/2025

الجزائر يفوز على البحرين بخماسية

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على نظيره البحريني، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

سجل رضوان بركان هدف افتتاح المباراة في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل مهدي عبد الجبار لمنتخب البحرين في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 30 أضاف عادل بوليينة هدف التقدم للجزائر، ثم عزز ياسين بنزية النتيجة بإحراز الهدف الثالث.

ومع بداية الشوط الثاني سجل رضوان بركان الهدف الرابع، بينما اختتم عادل بوليينة مهرجان الأهداف في الدقيقة 80.

وتصدر المنتخب الجزائري جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما ظل المنتخب البحريني دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

