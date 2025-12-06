"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام منتخب الإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2026 المقامة في قطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وكان الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حلمي طولان، أعلن منذ قليل عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المنتخب اللقاء، والذي شهد تغيير واحد فقط بمشاركة مروان حمدي بشكل أساسي بدلا من محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة في اللقاء، كل من: "محمد عواد، علي لطفي، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود الونش، هادي رياض، محمد مجدى أفشة، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن ومحمد شريف".

مجموعة مصر في كأس العرب

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

ويحتل المنتخب المصري حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي منتخب الإمارات في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الأولى، فيما تلقى منتخب الإمارات الهزيمة أمام نظيره الأردني في الجولة ذاتها.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.