تغيير وحيد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في كأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حلمي طولان، التشكيل الرسمي لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب 2025.

وشهد التشكيل تغييرا وحيدا، حيث يشارك مروان حمدي أساسيا بدلا من محمد شريف الذي شارك في المواجهة الماضية ضد الكويت.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - ياسين مرعي - أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" - مروان حمدي - إسلام عيسى.

دكة البدلاء: محمد عواد - علي لطفي - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود الونش - هادي رياض - محمد مجدي أفشة - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - محمد شريف.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الكويت في الجولة الأولى، بينما تأهل منتخب الأردن إلى دور ربع النهائي بعد حصده 6 نقاط من مواجهتي الكويت والإمارات.