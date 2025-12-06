"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

وصل لاعبو منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، إلى ملعب لوسيل، استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات، في بطولة كأس العرب 2026.

ويستضيف ملعب لوسيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الأردن، الإمارات والكويت".

نتيجة مباراة مصر والكويت:

وكان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس العرب، بالتعادل مع الكويت في الجولة الأولى، بنتيجة هدف لكلا منهما.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، فيما يحتل منتخب الإمارات المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.