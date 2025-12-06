ملخص الشوط الأول من مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الثاني ونظيره الإماراتي، في المواجهة التي تجمع بينهما حالياً ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر.

وبدأ المنتخب المصري الشوط بفرصة مبكرة في الدقيقة الرابعة بعد رأسية من غنام محمد علت عارضة المرمى الإماراتي.

واستمرت محاولات الفراعنة عبر الأطراف، قبل أن يرد المنتخب الإماراتي بمحاولة من كرة ثابتة في الدقيقة 17 أرسلت داخل المنطقة، لكن الدفاع المصري تعامل معها بثبات.

وجاءت أخطر فرص مصر في الدقيقة 24، حين أرسل إسلام عيسى عرضية متقنة داخل المنطقة قابلها رجب نبيل برأسية قوية، إلا أنّ الكرة خرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 32 كاد المنتخب الإماراتي أن يفتتح التسجيل، بعدما اخترق برونو أوليفيرا دفاع مصر وسدد كرة خطيرة، إلا أن الحارس محمد بسام قدم تصدياً رائعاً بقدمه وأبعد الكرة إلى ركنية.

وبعدها بدقيقتين، واصل المنتخب الإماراتي ضغطه عبر هجمة من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية ارتطمت بدفاع مصر وتحولت إلى ركنية.

كما كاد المنتخب المصري أن يخطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط، بعدما ارتقى ياسين مرعي لركلة ثابتة ولعب كرة رأسية قوية مرت قرب القائم الإماراتي وخرجت إلى خارج الملعب.