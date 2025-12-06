إعلان

حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس

كتب - يوسف محمد:

09:17 م 06/12/2025
أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبيا، عقب الفوز على حساب أهلي بني غازي في المباراة النهائية.

وكان فريق أهلي طرابلس الليبي حقق الفوز على حساب نظيره أهلي بني غازي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي".

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله على الفوز الهام والتتويج بلقب كأس ليبيا، بعد الفوز على فريق كبير مثل أهلي بني غازي".

وأضاف: "أهدي اللقب إلى جماهير أهلي طرابلس العظيمة وأتمنى حصد لقب كأس السوبر في الفترة المقبلة، لمواصلة إسعاد الجماهير".

وقاد حسام البدري فريق أهلي طرابلس الليبي خلال الموسم الماضي 2024-2025، للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز أيضًا.

والجدير بالذكر أن حسام البدري، كان قد تولى القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس الليبي، في مارس الماضي 2025.

حسام البدري أهلي طرابلس الليبي كأس ليبيا الدوري الليبي أهلي طرابلس وأهلي بني غازي

