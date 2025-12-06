حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس

"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبيا، عقب الفوز على حساب أهلي بني غازي في المباراة النهائية.

وكان فريق أهلي طرابلس الليبي حقق الفوز على حساب نظيره أهلي بني غازي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي".

وقال البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله على الفوز الهام والتتويج بلقب كأس ليبيا، بعد الفوز على فريق كبير مثل أهلي بني غازي".

وأضاف: "أهدي اللقب إلى جماهير أهلي طرابلس العظيمة وأتمنى حصد لقب كأس السوبر في الفترة المقبلة، لمواصلة إسعاد الجماهير".

وقاد حسام البدري فريق أهلي طرابلس الليبي خلال الموسم الماضي 2024-2025، للتتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز أيضًا.

والجدير بالذكر أن حسام البدري، كان قد تولى القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس الليبي، في مارس الماضي 2025.

أقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

"لم يكن قرارا سهلا".. سلوت يعلق على جلوس صلاح بديلا في لقاء ليفربول وليدز