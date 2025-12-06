إعلان

"فستان شفاف".. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفلها بـ دبي

كتب : معتز عباس

07:23 م 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اطلالة نانسي عجرم
  • عرض 7 صورة
    فستان نانسي عجرم
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم تتالق على المسرح
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم تلتقط صورة مميزة
  • عرض 7 صورة
    اطلالة نانسي عجرم
  • عرض 7 صورة
    نانسي عجرم بفستان شفاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار من ظهورها الأخير في حفل غنائي.

وشاركت نانسي متابعيها عبر موقع انستجرام صورا من حفلها ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء وشفاف.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة وروعة، تحفة اوي، مفيش في جمالك، الله عليكي يا ست الكل".

آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية

يذكر أن آخر ما طرحته نانسي عجرم هي أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا قلبو" ونشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 13 مليون مشاهدة.

نانسي عجرم نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والإمارات في كأس العرب 2025