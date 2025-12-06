"فستان شفاف".. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفلها بـ دبي

هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أمنيتها للجمهور (صور وفيديو)

جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار من ظهورها الأخير في حفل غنائي.

وشاركت نانسي متابعيها عبر موقع انستجرام صورا من حفلها ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء وشفاف.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة وروعة، تحفة اوي، مفيش في جمالك، الله عليكي يا ست الكل".

آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية

يذكر أن آخر ما طرحته نانسي عجرم هي أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا قلبو" ونشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 13 مليون مشاهدة.